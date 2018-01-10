Бывшая жена Джигарханяна заявила об угрозе жизни

Москва, 10 января. Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовскя получает сообщения с угрозами для жизни, сообщила ее адвокат Лариса Широкова.

Адвокат бывшей жены Джигарханяна заявила, что готовит ряд исков в суд от имени своей доверительницы, а также заявление в правоохранительные органы об угрозе жизни Виталины. Экс-супруга артиста якобы получала сообщения с угрозами от неизвестных людей с требованием отказаться от квартир, которыми на данный момент владеет женщина. Все документы будут готовы до конца этой недели.

Напомним, ранее представители Цымбалюк-Романовской также предупреждали о том, что в суд подготовлен ряд исков о клевете, которая, по мнению защиты женщины, постоянно звучит не только из окружения Джигарханяна, но и его бывшей «подруги» Элины Мазур.

В свою очередь защита Джигарханяна настаивает на том, что Цымбалюк-Романовская завладела имуществом и деньгами народного артиста мошенническим путем, о чем было написано заявление в следственный комитет.