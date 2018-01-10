Вмешательство в выборы президента: США заняты ровно тем, в чем обвиняют Россию

Посольство России в США заявило, что любые попытки со стороны Соединенных Штатов оказать давление на будущие президентские выборы неприемлемы. Кроме того, в посольстве назвали прямым вмешательством требования США допустить «кого-либо к выборам в России», а обвинения Вашингтона в политической подоплеке отказов в регистрации ряда кандидатов на президентских выборах охарактеризовали «политизированными и необоснованными».

Один из 250, кому отказали

Ответ посольства России базируется на заявлении Госдепартамента США, прозвучавшего 26 декабря 2017 года. Тогда официальный представитель Госдепа Клэй Ноэл заявил об «обеспокоенности» Вашингтона отказом в регистрации кандидатом на президентских выборах блогера Алексея Навального.

«Такие действия указывают, что российское правительство не смогло защитить пространство в России для осуществления прав человека и реализации основных свобод», — указал в своем заявлении Ноэл.

С похожим заявлением выступила Европейская служба внешних дел (аналог МИД Евросоюза), которая на основании отказа в регистрации Навального выразила «серьезные сомнения в политическом плюрализме» в России и негативно оценила «перспективу демократических выборов в следующем году»

Впоследствии представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это высказывание Госдепа рассматривается Россией как «прямое вмешательство как в процесс выборов, так и во внутренние дела государства».

Прокомментировала критику Госдепа и Европейской службы внешних дел и глава российского ЦИК Элла Памфилова. Она указала, что с 2012 года из-за неснятых судимостей ЦИК отказал в регистрации 250 кандидатам на выборах различных уровней, но «ни у кого, включая еврочиновников», до сих пор почему-то не было сомнений в соответствии таких решений российским законам и международной практике.

«В связи с этим закономерен вопрос: чем вызвана привилегированная забота в отношении господина Навального? Почему ранее по аналогичным ситуациям не была проявлена такая же озабоченность в отношении других граждан России, которым было отказано в регистрации из-за судимости?» — подчеркнула глава ЦИК.

Нынешнее положение Навального уже определено: ЦИК России отказал блогеру в регистрации, учитывая его непогашенную судимость по делу о хищениях в компании «Кировлес». Навальный пытался обжаловать данное решение в Верховном суде России, однако высшая судебная инстанция постановила, что отказ в допуске на выборы был принят ЦИК в полном соответствии с положениями российского закона о выборах.

«Америка с нами!»

Позиция США и Евросоюза по поводу выборов президента России не является в чем-либо оригинальной. Вот уже на протяжении четверти века западные страны каждый раз пытаются «протянуть» на выборах нужного им кандидата, последовательно выступая в поддержку наиболее управляемых прозападных политиков.

При этом в силу какой-то магической закономерности подобные «мессии» не только оказываются невостребованными российскими избирателями (реальный рейтинг Навального, даже по опросам оппозиционной социологической службы «Левада-центр», составляет чуть более 1%), но и отягощают собственную биографию криминальными способами личного обогащения.

При детальном рассмотрении нынешней «демократической фигуры» Навального в силу этого факта возникает стойкое ощущение дежа-вю. Где-то и когда-то это уже происходило, только вместо блогера фигурировал нефтяной барон, вместо хищений «Кировлеса» — приватизированный «Юганскнефтегаз», а вместо собраний «инициативных групп» на местах — массовая скупка голосов тогдашнего созыва Госдумы. А так — практически полная аналогия, вплоть до повторения сакраментального «Запад нам поможет». Хотя сегодня, понятное дело, «и труба пониже, и дым пожиже».

Если же копнуть глубже и посмотреть на реальную экономическую и политическую программу таких прозападных «мурзилок», то все оказывается и того печальнее. Так как в прошлый бизнес-проект опального нефтяного барона по отношению к России хотя бы входила идея продать все ценное из страны подешевле. И подкормить полученными деньгами свой ближний круг — нефтяников, газовиков, охранные компании и ручные СМИ. А у нынешних оппозиционеров нет даже такой куцей программы: в их экономической и политической программе зияет пустота космического вакуума.

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Подобная дыра была и в «предреволюционных» обещаниях украинских оппозиционеров образца 2014 года. Мол, «зайдем в Европу», а там уже и кружевные трусики сами собой подоспеют. Конечно, серьезные ораторы с майданной сцены кидали лозунги покрасивее: «евроинтеграция», «борьба с коррупцией», «ассоциация», но суть их была ровно такой же: сделают все за нас, надо только расслабиться и получить положенное нам евроудовольствие. Ну и «Америка с нами!», куда же без нее.

Правда, реальность майданных «реформ» почему-то вылилась в астрономический рост услуг ЖКХ, инфляцию и падение курса национальной валюты, резкий подъем пенсионного возраста и переход не просто к платной, но к откровенно людоедской системе медицинского обслуживания. Но это как раз и был тот «западный» путь, который изначально планировался для Украины во время «Евромайдана», — просто о его направлении было совсем уж неудобно говорить избирателям.

Как не говорил о своих истинных целях владелец «Юкоса» и как молчит сегодня о своей реальной программе глава «Фонда борьбы с коррупцией».

Выборы — или майдан?

Судя по всему, попытки западного вмешательства в российские выборы будут продолжаться вплоть до даты голосования. На сегодняшний день из рук кукловодов выбили основной «козырь» и технологию майдана — подконтрольного им и управляемого извне кандидата в президенты.

В такой ситуации провести бескровную смену власти (а точнее — верхушечный переворот) в стране-жертве гораздо труднее. Вариант «оранжевого майдана» образца 2004 года уже исключен, единственное окно возможностей для Запада в таком случае — действия по варианту Украины 2013–14 годов, с дестабилизацией внутриполитической обстановки и сговором внутри части действующей элиты. Конечно, в случае России это будет означать не просто смуту в Москве, но и гражданский конфликт повсюду и, скорее всего, весьма вероятный распад страны.

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Безусловно, такой сценарий является крайне маловероятным, но многие действия западных стран — продолжающиеся санкции, политическое давление, угрозы «расстрельного списка» для российской элиты, военная конфронтация с Россией — свидетельствуют именно о нем.

Судя по всему, ближайшие месяцы станут для России временем испытаний: стране предстоит сделать свой выбор, а не попасться в заранее расставленную для нее ловушку.