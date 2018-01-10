«Анаконда» помогла поймать в Петербурге группу вооруженных граждан Узбекистана

Санкт-Петербург, 10 января. В ночь со вторника на среду во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором оказались пять граждан Узбекистана, имевшие при себе бейсбольные биты и шапки с вырезами для глаз.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, подозрительный автомобиль Mazda остановили в районе пересечения улиц Бухарестской и Фучика. Сотрудники правоохранительных органов действовали в рамках операции «Анаконда».

В автомобиле находились пять граждан Узбекистана. При осмотре транспортного средства были обнаружены четыре бейсбольные биты, два травматических пистолета, а также шапки со специальными вырезами для глаз.

По информации правоохранительных органов, ни один из оказавшихся в автомобиле мужчин не был ранее судим, а вот проживающий в Петербурге мужчина, на которого была зарегистрирована машина, имеет криминальную историю — в 2008 году он был осужден за преступление, связанное с оборотом наркотических средств.

Куда именно направлялась компания, в полиции не рассказали.