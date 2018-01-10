Вассерман объяснил, кому выгоден конфликт Киева и Варшавы из-за «дискриминации» украинских рабочих

Накануне стало известно, что руководство расположенного под Варшавой завода Lindab заставило украинских рабочих носить униформу сине-желтого цвета. В связи с этим уполномоченный по правам человека в Польше Адам Боднар начал проверку возможной дискриминации украинцев на предприятии.

На польском заводе шведской компании Lindab, производящем крыши, водостоки и вентиляционные трубы, работают 200 человек, из которых 40 — граждане Украины. Как сообщил изданию Gazeta Stoeczna директор предприятия Михал Вроблевский, униформа украинцев отличается от остальных, поскольку они не говорят по-польски. По словам Вроблевского, такая идентификация удобна и помогает самим украинским трудящимся.

По мнению российского знатока Анатолия Вассермана, разгорающийся конфликт между Украиной и Польшей из-за якобы дискриминационных требований к униформе украинских рабочих на польском предприятии создан искусственно.

«Во-первых, я бы не назвал дискриминацией сине-желтую униформу для украинцев. С практической точки зрения на производстве действительно целесообразно выделять сотрудников, которые не владеют местным языком, чтобы было понятно, с кем и как надо общаться. Так что нарушения прав человека здесь нет, тем более что само понятие «права человека» сейчас, мягко говоря, искажено и запутано. И под предлогом защиты прав человека в последнее время совершается множество преступлений на государственном уровне», — отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей известный публицист, журналист и политолог.

Анатолий Вассерман напомнил, что само ношение национальной одежды во всем мире — достаточно распространенная традиция, а на Украине, после произошедшего там в 2014 году госпереворота, ношение якобы национальных вышиванок стало частью националистической идеологии пришедших к власти на Украине сил и их спонсоров.

«Мне представляется, что скандал из-за униформы украинцев на польском заводе раздут искусственно. Он выгоден в первую очередь Евросоюзу, но напомню, что именно поляки сочинили фальшивую идею, что Украина — не Россия, а сейчас столкнулись с многочисленными неудобными для них последствиями этой преступной фальшивки. Кроме того, у поляков сейчас много сложностей из-за того, что в рамках Евросоюза они не желают выполнять все его требования. В частности, поляки отказываются приравнивать гомосексуальное сожительство к браку, не хотят принимать большое количество беженцев из регионов, где при активном участии руководства ЕС совершены государственные перевороты и раздуты гражданские войны. Поэтому сейчас Евросоюз пытается указать полякам, что они сами неправильно действуют. И эта история с униформой для украинских рабочих — одна из таких попыток», — полагает Анатолий Вассерман.

По его мнению, конфликт между Киевом и Варшавой выгоден властям ЕС и «тем, кого принято называть либералами, то есть людям, верующим в благотворное влияние неограниченной свободы личности без оглядки на общество».