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Вассерман объяснил, кому выгоден конфликт Киева и Варшавы из-за «дискриминации» украинских рабочих
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    Вассерман объяснил, кому выгоден конфликт Киева и Варшавы из-за «дискриминации» украинских рабочих

    10:37  10 Января 2018  /обновлено: 10:57  10 Января 2018
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    Вассерман: конфликт между Киевом и Варшавой из-за «дискриминации» украинских рабочих выгоден ЕС

    Накануне стало известно, что руководство расположенного под Варшавой завода Lindab заставило украинских рабочих носить униформу сине-желтого цвета. В связи с этим уполномоченный по правам человека в Польше Адам Боднар начал проверку возможной дискриминации украинцев на предприятии.

    На польском заводе шведской компании Lindab, производящем крыши, водостоки и вентиляционные трубы, работают 200 человек, из которых 40 — граждане Украины. Как сообщил изданию Gazeta Stoeczna директор предприятия Михал Вроблевский, униформа украинцев отличается от остальных, поскольку они не говорят по-польски. По словам Вроблевского, такая идентификация удобна и помогает самим украинским трудящимся.

    По мнению российского знатока Анатолия Вассермана, разгорающийся конфликт между Украиной и Польшей из-за якобы дискриминационных требований к униформе украинских рабочих на польском предприятии создан искусственно.

    «Во-первых, я бы не назвал дискриминацией сине-желтую униформу для украинцев. С практической точки зрения на производстве действительно целесообразно выделять сотрудников, которые не владеют местным языком, чтобы было понятно, с кем и как надо общаться. Так что нарушения прав человека здесь нет, тем более что само понятие «права человека» сейчас, мягко говоря, искажено и запутано. И под предлогом защиты прав человека в последнее время совершается множество преступлений на государственном уровне», — отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей известный публицист, журналист и политолог.

    Анатолий Вассерман

    Анатолий Вассерман напомнил, что само ношение национальной одежды во всем мире — достаточно распространенная традиция, а на Украине, после произошедшего там в 2014 году госпереворота, ношение якобы национальных вышиванок стало частью националистической идеологии пришедших к власти на Украине сил и их спонсоров.

    «Мне представляется, что скандал из-за униформы украинцев на польском заводе раздут искусственно. Он выгоден в первую очередь Евросоюзу, но напомню, что именно поляки сочинили фальшивую идею, что Украина — не Россия, а сейчас столкнулись с многочисленными неудобными для них последствиями этой преступной фальшивки. Кроме того, у поляков сейчас много сложностей из-за того, что в рамках Евросоюза они не желают выполнять все его требования. В частности, поляки отказываются приравнивать гомосексуальное сожительство к браку, не хотят принимать большое количество беженцев из регионов, где при активном участии руководства ЕС совершены государственные перевороты и раздуты гражданские войны. Поэтому сейчас Евросоюз пытается указать полякам, что они сами неправильно действуют. И эта история с униформой для украинских рабочих — одна из таких попыток», — полагает Анатолий Вассерман.

    По его мнению, конфликт между Киевом и Варшавой выгоден властям ЕС и «тем, кого принято называть либералами, то есть людям, верующим в благотворное влияние неограниченной свободы личности без оглядки на общество».

    «Поскольку я сам довольно долго веровал в эту идею и с большим запозданием понял, в чем ее ошибочность и почему она гарантированно приводит к рекомендациям, несовместимым с жизнью, то в большинстве конфликтов между Польшей и руководством ЕС я — на стороне Польши. Но это не означает, что я одобряю все ее действия, потому что поляки сами совершили немало преступлений и ошибок, которые хуже преступлений. Но при всех недостатках самой Польши действия тех, кто сейчас выступает против нее, еще хуже», — добавил Анатолий Вассерман.

    Автор: Марина Степанова
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    #россия #польша #украина #анатолий вассерман #ес #дискриминация украинцев
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