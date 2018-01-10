LADA Vesta подорожала в России

Москва, 10 января. Цены на LADA Vesta на российском рынке увеличились. Теперь за автомобиль отечественного производства придется заплатить от 15 до 36 тысяч рублей больше.

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат» по результатам мониторинга рекомендованных розничных цен на автомобили. Согласно их исследованию, на российском рынке повысились цены на все модели линейки LADA Vesta.

Минимальная цена седана LADA Vesta в классической комплектации в настоящее время составляет почти 570 тысяч рублей. В декабре 2016 года за этот же автомобиль продавцы запрашивали на 15 тысяч рублей меньше.

В свою очередь новая цена седана в комплектации Exclusive с двигателем мощностью в 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач превышает прежнюю на 36 тысяч рублей. Сегодня приобрести данный седан можно за 824 тысячи 400 рублей. Зафиксирован рост цен и на другие модели LADA Vesta.

Ранее, как сообщало URA.RU, автомобили LADA вошли в список самых ожидаемых в 2018 году.