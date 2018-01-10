Стало известно, где похоронят актера Михаила Державина

Москва, 10 января. Скончавшегося сегодня народного артиста РСФСР Михаила Державина родственники собираются похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве.

Как сообщили источники Федерального агентства новостей, в настоящее время дата похорон не определена. Родственники ищут место для похорон на Новодевичьем кладбище — там у Державина похоронены мать, отец и младшая сестра. Места на семейном захоронении слишком мало, поэтому родственникам приходится искать для могилы актера новое место неподалеку.

Напомним, известный советский и российский актер скончался сегодня на 82-м году жизни. Об этом сообщил «Московский академический театр сатиры».