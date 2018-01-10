МИД Турции организует встречу по Сирии после саммита в Сочи

Анкара, 10 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проведет встречу с представителями стран-единомышленников после саммита по Сирии в Сочи. Об этом, как отмечает Reuters, рассказали в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Сообщается, что глава МИД Турции намерен обсудить пути дальнейшей нормализации ситуации в САР после того, как в Сочи в конце месяца состоится Конгресс сирийского национального диалога. Приглашение на мероприятие, организацией которого займется турецкое внешнеполитическое ведомство, получат представители стран, позиция которых по ситуации в Сирии, совпадает с турецкой.

Напомним, проведение Конгресса национального диалога Сирии намечено на 29-30 января. Мероприятие пройдет в Сочи. Ранее стало известно, что подготовку к Конгрессу обсудили заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и посол ближневосточного государства в России Рияд Хаддад.