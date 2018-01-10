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Общество
Названа причина смерти актера Михаила Державина
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    Названа причина смерти актера Михаила Державина

    10:09  10 Января 2018  /обновлено: 10:09  10 Января 2018
    6400

    Названа причина смерти актера Михаила Державина

    Москва, 10 января. Причиной смерти народного артиста РСФСР, известного советского и российского актера Михаила Державина стало продолжительное заболевание.

    Как сообщили источники Федерального агентства новостей, артист, которому в июне исполнился 81 год, длительное время страдал от комплекса хронических заболеваний, наиболее серьезными из которых были ишемия и гипертония. Как отмечают источники, артист длительное время страдал от проблем с сердцем.

    Автор: Валентин Меликов
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    #державин
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