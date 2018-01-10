Названа причина смерти актера Михаила Державина

Москва, 10 января. Причиной смерти народного артиста РСФСР, известного советского и российского актера Михаила Державина стало продолжительное заболевание.

Как сообщили источники Федерального агентства новостей, артист, которому в июне исполнился 81 год, длительное время страдал от комплекса хронических заболеваний, наиболее серьезными из которых были ишемия и гипертония. Как отмечают источники, артист длительное время страдал от проблем с сердцем.