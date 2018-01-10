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Сирия новости 10 января 12.30: курды несут потери в Дейр-эз-Зоре, четверо сирийцев убиты боевиками в Дамаске
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    Сирия новости 10 января 12.30: курды несут потери в Дейр-эз-Зоре, четверо сирийцев убиты боевиками в Дамаске

    12:30  10 Января 2018
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    Четверо сирийцев убиты боевиками в Дамаске

    Сирия, 10 января. В результате нападения ИГ1 в провинции Дейр-эз-Зор не менее 15 курдских бойцов были убиты. САА при помощи российских ВКС продвинулась в Хаме и в Идлибе. Под огнем «Ан-Нусры»*** погибли четверо мирных граждан в городе Дамаск, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: способствовали продвижению САА в Хаме и Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: попали под обстрел неизвестных боевиков близ сирийско-ливанской границы; освободили город Аль-Джабриа в юго-восточной части Идлиба; заняли населенный пункт Умм-Сахари северо-восточнее Хамы.

    «Исламское государство»1: убило около 15 курдских солдат у города Гаранидж на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

    Сирийская свободная армия** (ССА): начала зачищать от ИГИЛовцев территории провинции Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: предприняла новую попытку атаки позиций САА в районе Харасты на северо-востоке Дамаска; открыла огонь по кварталам Дамаска Баб Тума и Баб Шарки, погибли гражданские лица; оставила холм Джабаль Аль-Хосс на юге Алеппо.

    Курды: понесли потери во время атаки ИГИЛовцев в провинции Дейр-эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Информационный портал Al Masdar News сообщает, что военная база правительственных сил в районе населенного пункта Хараста второй раз за последние двое суток подверглась нападению боевиков антиправительственных формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам». Несмотря на то, что осада лагеря была снята, исламисты не перестают предпринимать попытки контрнаступления. Тем не менее Сирийская арабская армия (САА) отразила обе атаки, нанеся существенный урон радикалам.

    Исламистские группировки продолжают вести огонь по мирным районам города Дамаск из Восточной Гуты. На этот раз обстрелам подверглись кварталы Баб Тума и Баб Шарки, в результате чего по меньшей мере четверо гражданских лиц были убиты, еще 16 получили ранения. Об этом сообщает местное новостное агентство Damascus Now. Напомним, накануне исламисты открыли огонь по районам Баб Тума и Аль-Касса, что также привело к гибели местных жителей.

    Между тем вблизи сирийско-ливанской границы недалеко от населенного пункта Аз-Забадани неизвестными радикалами была обстреляна колонна проасадовской ливанской организации «Хезболла», передает военный источник в сети Twitter (NEFGTustB1Q1QWS). О нанесенном союзникам САА уроне и о самих нападавших пока ничего неизвестно.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Сирийская свободная армия (ССА) начала военную кампанию по зачистке территорий провинции Алеппо, оккупированных боевиками, от террористов «Исламского государства», действующих подпольно. Как передает Twitter-канал (DaeshAjel), главари ССА обратились к мирным жителям, потребовав, чтобы все, кто знает что-либо о местонахождении ИГИЛовцев, бежавших из Ракки или Дейр-эз-Зора, рассказали, где скрываются беглецы. В подконтрольных «свободной армии» районах нередко происходят взрывы, ответственность за организацию которых, как считают некоторые местные активисты, лежит на «спящих ячейках» террористической группировки.

    Тем временем к западу от столицы провинции в деревне Такад сработало взрывное устройство, заложенное в одном из полицейских автомобилей. Согласно информации телеканала Halab Today TV, СВУ могло быть установлено террористами коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам». В результате взрыва никто не пострадал.

    В южной части региона возобновились боестолкновения между правительственными подразделениями и силами вооруженной оппозиции. Военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1) передает, что войска САР заняли несколько позиций радикалов в районе холма Джабаль Аль-Хосс, после чего боевики оставили вершину.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Стали известны новые подробности вооруженных столкновений между проамериканскими Демократическими силами Сирии**** (SDF) и террористами «Исламского государства» у населенного пункта Гаранидж. По информации Twitter-каналов (6gglxruy1ms8l) и (O27HK), ИГИЛовцы ударили по позициям курдов ракетами. В результате этого здание, в котором находились 20 курдских бойцов, было практически полностью уничтожено. Большая часть находившихся внутри солдат SDF была убита, четверо выживших попали в плен к боевикам. Оба источника ссылаются на медиа-портал ИГИЛ «Аль-Амак». Подконтрольные  «демократической армии» СМИ пока не подтверждали данные сведения.

    Несмотря на то, что курды заявляют о полном контроле над городом Гаранидж, по данным военного источника в Twitter (IvanSidorenko1), лишь часть населенного пункта захвачена курдскими отрядами. На востоке все еще присутствуют террористы, которые бежали с западного побережья Евфрата во время наступления САА и ВКС РФ.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Элитные части Сирийской арабской армии (САА) продолжают развивать наступление против террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» в юго-восточной части провинции Идлиб. Информационное агентство Al Masdar News передает, что, несмотря на ракетные и артиллерийские обстрелы со стороны радикалов, правительственным войскам при помощи ВКС РФ удалось освободить еще один населенный пункт — под контроль САА перешел город Аль-Джабриа. Военные источники AMN сообщают, что отряды радикалов, дислоцировавшиеся в данном районе, направились в сторону стратегической авиабазы «Абу Духур», чтобы укрепить оборону. По данным Twitter-канала (C_Military1), не менее девяти исламистов «Ан-Нусры» были уничтожены в ходе столкновений.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Силы САР при поддержке российской авиации продолжают планомерно продвигаться к северо-востоку от административного центра провинции. Как передает агентства новостей Al Masdar News, в ходе последних столкновений правительственные войска зачистили от террористов «Джебхат Ан-Нусры»1 населенный пункт Умм-Сахари. Напомним, накануне Сирийская арабская армия (САА) возобновила наступательные действия в районе границы между Хамой и Идлибом, в результате чего «Тахрир Аш-Шам» потеряла ключевые города Аш-Шакусия и Рахаджан. Хотя на стороне «Тахрир Аш-Шам» также выступило формирование «Исламское движение Восточного Туркестана», радикалам не удалось противостоять армии Башара Асада.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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