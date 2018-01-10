Россияне назвали главных врагов страны

Москва, 10 января. Примерно две трети россиян (66%) считают, что у страны есть враги, показали данные социологического исследования, которое провел «Левада-Центр».

По данным социологов, число россиян, которые считают, что у страны есть враги, сократилось на 14% с сентября 2015 года. Предыдущий результат исследования показывал, что такой точки зрения придерживаются 80% жителей страны. Теперь этот показатель опустился до 66%.

Участники соцопроса назвали главных врагов России. По мнению респондентов, основным недоброжелателем являются США (68%). На второе место в списке врагов они разместили Украину (29%). 14% россиян считают, что угроза исходит от Евросоюза. 10% жителей страны опасаются бывших союзных республик СССР, а 8% — Польшу, передает «Интерфакс».

Опрос был проведен 1–5 декабря прошлого года. В исследовании приняли участие 1600 человек.