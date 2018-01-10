США догонят вас лет через 20 лет: ледокол «Илья Муромец» восхитил иностранцев

Москва, 10 января. Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» в минувший вторник прибыл на Северный флот. Об этом рассказал руководитель пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

«Под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова на причале в Североморске прошла торжественная встреча ледокола «Илья Муромец», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что «Илья Муромец» совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский залив, а ранее ледокол благополучно прошел полный комплекс государственных тестов на Балтике.

Интернет-портал Russia Insider опубликовал новостной сюжет о торжественной встрече арктического ледокола. Иностранные пользователи в комментариях под видеороликом восхитились техническим уровнем российского ледокольного флота, который регулярно пополняется новейшими образцами.

«Россия строит инновационные арктические ледоколы, пока США создают 30-футовую стену, а мексиканцы делают 36-футовые лестницы», — отметил пользователь Пит.

«Русские работают красиво и бесподобно!» — написал пользователь под ником Рико.

«Удивительный корабль», — написал еще один участник дискуссии.