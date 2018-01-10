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Происшествия
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США догонят вас лет через 20 лет: ледокол «Илья Муромец» восхитил иностранцев
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    США догонят вас лет через 20 лет: ледокол «Илья Муромец» восхитил иностранцев

    10:24  10 Января 2018  /обновлено: 10:24  10 Января 2018
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    США догонят вас лет через 20 лет: ледокол «Илья Муромец» восхитил иностранцев

    Москва, 10 января. Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» в минувший вторник прибыл на Северный флот. Об этом рассказал руководитель пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

    «Под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова на причале в Североморске прошла торжественная встреча ледокола «Илья Муромец», — сообщили в пресс-службе.

    Отмечается, что «Илья Муромец» совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский залив, а ранее ледокол благополучно прошел полный комплекс государственных тестов на Балтике.

    США догонят вас лет через 20 лет: ледокол «Илья Муромец» восхитил иностранцев

    Интернет-портал Russia Insider опубликовал новостной сюжет о торжественной встрече арктического ледокола. Иностранные пользователи в комментариях под видеороликом восхитились техническим уровнем российского ледокольного флота, который регулярно пополняется новейшими образцами.

    США догонят вас лет через 20 лет: ледокол «Илья Муромец» восхитил иностранцев

    «Россия строит инновационные арктические ледоколы, пока США создают 30-футовую стену, а мексиканцы делают 36-футовые лестницы», — отметил пользователь Пит.

    «Русские работают красиво и бесподобно!» — написал пользователь под ником Рико.

    «Удивительный корабль», — написал еще один участник дискуссии.

    «Поздравляю. Красивое судно. Не волнуйтесь, США вас догонят примерно через 20 лет», — написал еще один юзер.

    США догонят вас лет через 20 лет: ледокол «Илья Муромец» восхитил иностранцев

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #арктика #илья муромец #корабль #балтика #вмф рф #северный флот #ледокол
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