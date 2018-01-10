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Володин рассказал об уменьшении расходов Госдумы
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    Володин рассказал об уменьшении расходов Госдумы

    10:14  10 Января 2018  /обновлено: 10:14  10 Января 2018
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    Володин рассказал об уменьшении расходов Госдумы

    Москва, 10 января. Государственная дума РФ в 2017 году сэкономила на своих расходах свыше 706 миллионов рублей, эти средства будут направлены обратно в бюджет страны. Такой информацией поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    «Экономия за прошлый год составила 706 миллионов 320 тысяч рублей; причем значительная часть этой суммы образовалась за счет сокращения расходов по закупочным статьям», — заявил Володин. 

    Спикер нижней палаты парламента РФ отметил, что в минувшем году Госдума приобрела все, что было необходимо для обеспечения ее работы, уменьшив сумму трат почти на 131 миллион рублей. Володин подчеркнул, что это стало возможно благодаря работе специального отдела Госдумы по контролю за закупками. 

    Еще одной значительной статьей экономии стала статья транспортных расходов — здесь, отметил Володин, удалось сэкономить около 222 миллионов рублей.

    Спикер Госдумы также отметил, что депутаты стали заметно реже отправляться в заграничные командировки, оплачиваемые из бюджета. По этой статье расходов удалось сэкономить более 46 миллионов рублей, еще 38 не было потрачено на услуги авиакомпаний.

    Автор: Федор Веснин
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    #госдума #володин #бюджет #экономия
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