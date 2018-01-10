В США учительницу английского языка арестовали за жалобу на зарплату

Москва, 10 января. В США учительницу английского языка арестовали после того, как она выступила с жалобой на зарплату на школьном собрании.

Инцидент произошел в одной из школ штата Луизиана. Преподавательница выступила с жалобой на невысокий размер зарплаты в неустановленном порядке. После этого полицейский вывел ее из помещения, где проходило собрание, повалил женщину на пол и одел на нее наручники, сообщает телеканал «Подмосковье 360».

Запись произошедшего была опубликована на YouTube. На видео видно, как сотрудник правоохранительных органов выводит учительницу из школы. О дальнейшей судьбе преподавательницы не сообщается.

Ранее URA.RU сообщал о том, что россиянку, преподававшую биологию в одной из школ в Сочи, уволили после того, как она опубликовала в Сети видео о том, в каких условиях ей приходится работать.