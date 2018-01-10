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Политика
В Госдуме ответили на создание в США новой ядерной боеголовки против России
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    В Госдуме ответили на создание в США новой ядерной боеголовки против России

    10:29  10 Января 2018
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    В Госдуме ответили на создание в США новой ядерной боеголовки против России

    Соединенные Штаты приняли решение ослабить ограничения на применение ядерного оружия и разработать новую боеголовку для сдерживания Российской Федерации. Новую ядерную доктрину подготовил Пентагон, заявил бывший старший директор Совета национальной безопасности США Джон Вулфстал. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Новая доктрина

    Сообщается, что новый заряд якобы поможет Соединенными Штатами сдержать гипотетическую агрессию Российской Федерации или Северной Кореи. Боеголовки малой мощности будут установлены на модифицированные баллистические ракеты подводного базирования Trident D5.

    В Госдуме ответили на создание в США новой ядерной боеголовки против России

    Обратим внимание, что новая доктрина предусматривает расширение списка потенциальных условий, в ответ на которые Штаты могут нанести ядерный удар. В этот список входит ответ на неядерную атаку, следствием которой станут массовые жертвы или объектом которой будет ядерное командование или критическая инфраструктура.

    Реакция Госдумы

    Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН создание новой ядерной ракеты США «против России» и гипотетическое сдерживание РФ.

    В Госдуме ответили на создание в США новой ядерной боеголовки против России

    «Действия Соединенных Штатов в очередной раз подтверждают их агрессивные планы по отношению ко многим государствам, в том числе и к нашей стране. Мы, конечно же, снова обратим внимание мировой общественности на этот факт. Нас грубо вынуждают выработать соответствующие ответные меры, которые позволят стать фактором сдерживания в отношении возможного нанесения ядерного удара по России со стороны Соединенных Штатов.

    Будем ли мы поднимать этот вопрос в Совете Безопасности ООН? Возможно, но главное, чтобы заседание закончилось результативно. К великому сожалению, сегодня в Совбезе ООН преобладает не здравый смысл, а какие-то личные интересы. Кнут со стороны Соединенных Штатов заставляет другие государства голосовать вопреки логике и здравому смыслу, против интересов своего народа. В любом случае, этот вопрос мы будем поднимать на всех дипломатических уровнях. И одновременно в рамках той национальной стратегии, которая сегодня у нас существует в стране, некоторые вопросы нужно рассматривать исходя из угроз, идущих со стороны США в этом вопросе», — рассказал Юрий Швыткин.   

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #ядерное оружие
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