Экономисты: Украину ждет девальвация гривны из-за роста тарифов и дисбаланса экспорта

Киев, 10 января. Экономисты и политологи дали подвели итоги и дали прогнозы на будущее Украины в рамках пресс-конференции в киевском информационном агентстве ГолосUA. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побеседовал с экспертами.

Доктор политических наук Александр Семченко заявил, что так, как обворовывают население власти Украины сейчас, не воровали никогда.

—Вы сегодня употребили слово, что государство обворовывает население! Это не слишком жестко?

—Не государство, власть, люди, которые захватили власть. Конечно, нынешние власти жестко обворовывают население. По сравнению с тем как обворовывали население все предыдущие режимы. Сейчас, наверное, Янукович сидит там у себя, в Москве и думает: а что, так можно было?

Эксперт подробно пояснил свое заявление. По его данным, ситуация в социальной сфере критическая – тарифы растут почти каждый квартал, а рост номинальной минимальной зарплаты не приводит к росту реальных доходов населения.

«Тарифы уже растут: с 1 января 2018 года они уже повысились, с 1 марта еще повысятся, с 1 апреля анонсирован пересмотр. Сказано, что будет пересмотр тарифов на газ. Это основной тариф, основа для прочих всех тарифов, водоснабжение зависит от него на более чем 50 процентов, тепло на 60 процентов. Правительство говорит, что компенсирует рост тарифов повышением минимальной зарплаты. С 1 января подняли ее до 3700 гривен, потом планируют ее пересмотреть по итогам 1 квартала и планируют ее поднять до 4200. Но что такое минимальная зарплата? Ее размер не означает что доходы людей вырастут в номинале. Кому-то, возможно, и поднимут, но большинство людей останется с теми же самыми зарплатами. При этом пафосное увеличение доходов населения и минимальной зарплаты влечет за собой повышение цен. Соответственно, люди, не получив реального увеличения доходов получат уменьшение своей покупательной способности. Ну как могут повысить минимальную заработную плату, например, в бюджетной сфере? Вот человек получает оклад 3200 плюс премию 1000 гривен. Ну, будет он получать премию не тысячу, а пятьсот, а другие пятьсот прибавят к окладу! Увеличится у человека доход? Конечно, нет! А цены все равно вверх поползут», - прогнозирует ситуацию экономист.

Кроме того, Александр Семченко обратил внимание на дисбаланс экспорта и импорта в стране. Украину ждет девальвация гривны из-за роста тарифов и дисбаланса экспорта, уверен эксперт.

«Ни для кого не секрет, что экспортное сальдо для Украины отрицательное: баланс не бьется в полтора миллиарда долларов. Для Украины это космическая цифра. Для Китая пустяки, и для России ничто. Даже для Нидерландов ничто. А для Украины это огромные деньги. Это примерно 20 дней бюджетных поступлений. И этот дисбаланс – еще один фактор, который сыграет и на повышение цен, и на девальвацию национальной валюты», - прогнозирует эксперт.

В целом размер ожидаемой девальвации гривны специалисты оценивают в 10-15%, но если инфляция вырастет больше, то это также скажется - еще большим падением курса национальной валюты.

Специалисты также дали характеристику политическим тенденциям современной Украины.

«Война на Донбассе будет однозначно продолжена как минимум до конца 2018 года. А дальше все зависит от Петра Порошенко. Он спокойно может ввести в стране военное положение и тогда выборы не состоятся. Хотя в области военного конфликта он ведет себя просто дико. После обмена пленными, когда он их встречал на летном поле, он громогласно заявил, что все они герои. «Украина ждала вас, солдаты!». Но уже на следующий день СБУ объявила, что среди обмененных очень много агентов Москвы. Это дикость. Телега впереди лошади. Если бы Сталин объявил кого-то героем, то никто не посмел бы опровергнуть его заявление. Может быть кто-то и запятнал себя, но это может стать известным лишь после длительной проверки, а не спустя пару часов после заявления Порошенко. В общем, президент показал себя явно недальновидным политиком».