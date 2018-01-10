18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Базы «Хмеймим» и «Тартус» атаковали боевики из провинции Идлиб — Минобороны РФ
Весь мир
Ученые нашли причину таяния ледников в Западной Антарктиде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые нашли причину таяния ледников в Западной Антарктиде

    9:59  10 Января 2018  /обновлено: 9:59  10 Января 2018
    568

    Ученые нашли причину таяния ледников в Западной Антарктиде

    Вашингтон, 10 января. Течение Эль-Ниньо, которое активизировалось около двух лет назад, заставляет таять ледники в Антарктиде, заявили американские специалисты.

    Климатологи из США провели анализ изменения климата на планете в период с 1994 по 2017 годы. Они обратили внимание на таяние ледников в Антарктиде и решили найти причину этого явления.

    Как оказалось, воздействие на ледники оказывает течение Эль-Ниньо, которое активизировалось в Тихом океане около двух лет назад. Его теплые воды направляются в сторону Западной Антарктиды, где находятся вечные льды.

    Ученые нашли причину таяния ледников в Западной Антарктиде

    Как пишет Nature Geoscience, ледники из моря Амундсена под влиянием Эль-Ниньо значительно увеличиваются в объеме наземной части, однако сильно тают под водой. За последние 23 года их высота уменьшилась на пять метров, передает «ФедералПресс».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ученые #таяние #антарктида #ледники #течение #эль-ниньо
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Названа причина смерти актера Михаила Державина

      10:09 10 Января 2018 6400
      Читать
      9:56
      Сегодня

      Экономисты: Украину ждет девальвация гривны из-за роста тарифов и дисбаланса экспорта
      9:19
      Сегодня

      Дивизион С-400 обеспечил полную защиту воздушного пространства Крыма — депутат
      7:56
      Сегодня

      Правила господдержки для семей с детьми утвердил кабмин РФ
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 10 января 06.00: «Нусра» теряет районы Идлиба и Хамы, САА штурмует город Абу Духур
      5:19
      Сегодня

      Лицемерием назвали в посольстве РФ «беспокойство» США в связи с выборами-2018

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 5671

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6103

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11174

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11023

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      12202
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Экономисты: Украину ждет девальвация гривны из-за роста тарифов и дисбаланса экспорта

      Экономисты: Украину ждет девальвация гривны из-за роста тарифов и дисбаланса экспорта

      9:56   10 Января 2018
      893
      Скончался народный артист России Михаил Державин

      Скончался народный артист России Михаил Державин

      9:50   10 Января 2018
      3781
      Новый дивизион С-400 под Севастополем возьмет под контроль границу с Украиной

      Новый дивизион С-400 под Севастополем возьмет под контроль границу с Украиной

      5:51   10 Января 2018
      914
      Сирия: Минобороны РФ рассказало, откуда выпустили атаковавшие «Хмеймим» дроны

      Сирия: Минобороны РФ рассказало, откуда выпустили атаковавшие «Хмеймим» дроны

      4:07   10 Января 2018
      2559