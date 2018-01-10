Ученые нашли причину таяния ледников в Западной Антарктиде

Вашингтон, 10 января. Течение Эль-Ниньо, которое активизировалось около двух лет назад, заставляет таять ледники в Антарктиде, заявили американские специалисты.

Климатологи из США провели анализ изменения климата на планете в период с 1994 по 2017 годы. Они обратили внимание на таяние ледников в Антарктиде и решили найти причину этого явления.

Как оказалось, воздействие на ледники оказывает течение Эль-Ниньо, которое активизировалось в Тихом океане около двух лет назад. Его теплые воды направляются в сторону Западной Антарктиды, где находятся вечные льды.

Как пишет Nature Geoscience, ледники из моря Амундсена под влиянием Эль-Ниньо значительно увеличиваются в объеме наземной части, однако сильно тают под водой. За последние 23 года их высота уменьшилась на пять метров, передает «ФедералПресс».