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США перебросили три ядерных бомбардировщика в Великобританию
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    США перебросили три ядерных бомбардировщика в Великобританию

    10:17  10 Января 2018  /обновлено: 10:18  10 Января 2018
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    США перебросили три ядерных бомбардировщика в Великобританию

    Лондон, 10 января. По данным авиационных информационных систем, в Великобританию были переброшены три стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США. 

    Как сообщили британские сайты, отслеживающие перемещение военной авиации, два бомбардировщика с бортовыми номерами 60–0009 и 60–0005 и позывными MYTEE52 и MYTEE51 прибыли на авиабазу Королевских ВВС «Фэйрфорд», расположенную в центральной части Великобритании, а еще один, с бортовым номером 60–0012 и позывным MYTEE53 из-за непогоды был вынужден сесть на авиабазе «Мидденхолл» в восточной части страны.

    Как отмечает Infox.ru, все три стратегических бомбардировщика входят в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, которое базируется в Северной Дакоте.

    США перебросили три ядерных бомбардировщика в Великобританию

    «Ридус» отмечает, что в июне 2017 года несколько американских бомбардировщиков B-52H и 800 американских летчиков побывали на британской авиабазе «Фэйрфорд» и приняли участие в летных учениях. Российские политики раскритиковали прибытие компонентов стратегических сил США в Европу как «дестабилизирующий шаг».

    Автор: Валентин Меликов
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