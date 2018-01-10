США перебросили три ядерных бомбардировщика в Великобританию

Лондон, 10 января. По данным авиационных информационных систем, в Великобританию были переброшены три стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США.

Как сообщили британские сайты, отслеживающие перемещение военной авиации, два бомбардировщика с бортовыми номерами 60–0009 и 60–0005 и позывными MYTEE52 и MYTEE51 прибыли на авиабазу Королевских ВВС «Фэйрфорд», расположенную в центральной части Великобритании, а еще один, с бортовым номером 60–0012 и позывным MYTEE53 из-за непогоды был вынужден сесть на авиабазе «Мидденхолл» в восточной части страны.

Как отмечает Infox.ru, все три стратегических бомбардировщика входят в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, которое базируется в Северной Дакоте.

«Ридус» отмечает, что в июне 2017 года несколько американских бомбардировщиков B-52H и 800 американских летчиков побывали на британской авиабазе «Фэйрфорд» и приняли участие в летных учениях. Российские политики раскритиковали прибытие компонентов стратегических сил США в Европу как «дестабилизирующий шаг».