Память российского посла Карлова почтили на концерте в Анкаре

Анкара, 10 января. В столице Турции прошел концерт, посвященный памяти чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова. Мероприятие состоялось в концертном зале Президентского симфонического оркестра Турции в Анкаре.

Организаторами музыкального вечера выступили представительство Россотрудничества в Турции, Президентский симфонический оркестр страны, Государственный театр оперы и балета Анкары, Музыкальный центр имени Суны Корат, а также Турецко-японский фонд.

После минуты молчания, с которой начался концерт, к собравшимся обратился российский посол в Турции Алексей Ерхов. Он отметил, что о Карлове помнят как в России, так и в Турции.

«Андрея Карлова хорошо помнят и в России, где недавно был создан фонд его имени, и в Турции, где его именем названа лица, на котором расположено российское посольство. Подтверждением того, что Андрея Карлова помнят в Турции, служит и сегодняшний концерт», — цитирует РИА Новости Ерхова.

Напомним, российский дипломат был убит 19 декабря 2016 года в турецкой столице во время церемонии открытия фотовыставки, посвященной России. Нападение, свидетелями которого стали десятки очевидцев, совершил сотрудник турецкой полиции.

Андрею Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

Отметим, ранее сообщалось, что, в соответствии с волей Калова, российский город Клинцы, который дипломат называл малой родиной, и турецкий Демре стали побратимами.