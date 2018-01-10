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Единственная в Сирии государственная фабрика по выпуску лекарств ищет инвестора
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    Единственная в Сирии государственная фабрика по выпуску лекарств ищет инвестора

    9:34  10 Января 2018  /обновлено: 9:34  10 Января 2018
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    Единственная в Сирии государственная фабрика по выпуску лекарств ищет инвестора

    Дамаск, 10 января. В Сирии единственной государственной фабрике по производству медикаментов необходим инвестор, сообщила директор предприятия Нахид Андур.

    По ее словам, боевики находились в городе Млех вблизи Дамаска, где расположена фабрика, около месяца. За это время они успели уничтожить большую часть оборудования: из 16 производственных линий осталось только две.

    «В итоге, вместо 140 видов медикаментов, предприятие выпускает только несколько групп антибиотиков. Сейчас мы ищем инвестора», — приводит слова Андур РИА Новости.

    Как сообщила директор предприятия, чтобы восстановить одну производственную линию, нужно не менее 10 миллионов евро. При этом из-за санкций, действующих против Сирии, покупку оборудования у европейских производителей можно осуществить только через третьих лиц.

    Дамаск в 2017 году

    В настоящее время вместо разрушенных помещений фабрике выделили бывшие казармы, однако даже уцелевшее оборудование влезает туда с трудом. Сейчас на производстве работают 400 сотрудников, до войны их число составляло 1300 человек.

    До войны производство лекарств было одной из ведущих отраслей экономики в Сирии. Фармацевты обеспечивали более 90% внутреннего спроса, также производился экспорт медикаментов в другие страны.

    Напомним, конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. С тех пор, по данным ООН, его жертвами стали более 220 тысяч человек.

    Ранее стало известно, что самый большой в САР кабельный завод, расположенный в промзоне на востоке Дамаска, практически вышел на довоенные объемы производства.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #лекарства #производство #фармацевтика
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