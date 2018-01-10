Донбасс: ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Донецк, 10 января. Киевские силовики пять раз нарушили режим прекращения военных действий в Донбассе за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщил представитель оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, за прошедший день Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз нарушили режим перемирия, обстреляв населенные пункты ДНР из минометов и стрелкового оружия.

Отмечается, что под обстрелом ВСУ оказались Докучаевск, Сосновское, Спартак.

Он также добавил, что по территориям республики киевские военные выпустили почти 30 мин.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины согласовала в Минске режим перемирия к новогодним и рождественским праздникам, начиная с 23 декабря. Однако Киев регулярно нарушает договоренности, обстреливая населенные пункты республик.