Саакашвили анонсировал новый митинг в Киеве против Порошенко

Киев, 10 января. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается возобновить митинги в Киеве с 21 января.

Об этом накануне сообщила пресс-секретарь Саакашвили Татьяна Баграновская. По ее словам, первый в 2018 году протестный марш пройдет в Киеве 21 января. При этом палаточный городок у Верховной рады будет оставаться на своем месте, рассказала Баграновская украинским СМИ.

Напомним, последние организованные протестные акции сторонников Саакашвили прошли в Киеве 17 декабря. Митингующие требовали импичмента действующего президента Украины Петра Порошенко. Акции закончились беспорядками: протестующие взяли штурмом Октябрьский дворец.

Палаточный городок у здания Рады развернут с 17 октября. Обосновавшиеся в нем сторонники Саакашвили требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Грузии Михаила Саакашвили заочно приговорили к трем годам тюрьмы, признав экс-президента виновным по делу о «злоупотреблении служебными полномочиями».