Дивизион С-400 обеспечил полную защиту воздушного пространства Крыма — депутат

Севастополь, 10 января. В настоящее время севастопольский дивизион ПВО, укомплектованные зенитно-ракетными комплексами С-400 «Триумф», обеспечивает полную перекрестную оборону воздушного пространства Крыма от потенциальных угроз. Как заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в числе прочего крымские С-400 обеспечивают защиту строящегося Крымского моста от потенциальной ракетной атаки из Украины.

«Расположенные в разных частях полуострова подразделения С-400 «Триумф» создают плотное кольцо ПВО без «мертвых зон», — подчеркнул депутат.

По словам депутата, развертывание соединений С-400 в Крыму является предупреждением для любых милитаристов в Киеве — «любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит».

«Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно», — заявил Белик в беседе с РИА Новости.

Ранее «Газета.ru» сообщала о развертывании в Севастополе второго дивизиона С-400, который в первую очередь будет сосредоточен на обороне воздушного пространства на границе Республики Крым и Украины.