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Дивизион С-400 обеспечил полную защиту воздушного пространства Крыма — депутат
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    Дивизион С-400 обеспечил полную защиту воздушного пространства Крыма — депутат

    9:19  10 Января 2018  /обновлено: 9:20  10 Января 2018
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    Дивизион С-400 обеспечил полную защиту воздушного пространства Крыма — депутат

    Севастополь, 10 января. В настоящее время севастопольский дивизион ПВО, укомплектованные зенитно-ракетными комплексами С-400 «Триумф», обеспечивает полную перекрестную оборону воздушного пространства Крыма от потенциальных угроз. Как заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в числе прочего крымские С-400 обеспечивают защиту строящегося Крымского моста от потенциальной ракетной атаки из Украины.

    «Расположенные в разных частях полуострова подразделения С-400 «Триумф» создают плотное кольцо ПВО без «мертвых зон», — подчеркнул депутат.

    Дивизион С-400 обеспечил полную защиту воздушного пространства Крыма — депутат

    По словам депутата, развертывание соединений С-400 в Крыму является предупреждением для любых милитаристов в Киеве — «любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит».

    «Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно», — заявил Белик в беседе с РИА Новости.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о развертывании в Севастополе второго дивизиона С-400, который в первую очередь будет сосредоточен на обороне воздушного пространства на границе Республики Крым и Украины.

    Дивизион С-400 обеспечил полную защиту воздушного пространства Крыма — депутат

    Автор: Валентин Меликов
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