Суд в США временно заблокировал решение Трампа по молодым мигрантам
Вашингтон, 10 января. Федеральный судья предписал президенту США Дональду Трампу временно возобновить программу «Отложенные действия для прибывающих детей».
Как сообщает Associated Press, программа предусматривает защиту от депортации иммигрантов, прибывших в США в юном возрасте.
Отмечается, что судья временно заблокировал решение Трампа о прекращении программы.
Напомним. Ранее американский президент рассказал, что строительство стены на юге Америки является необходимостью для обеспечения безопасности государства.
Как ранее писала Газета.ru, президент США Дональд Трамп запросил у конгресса 18 миллиардов долларов для постройки стены на границе с Мексикой.
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