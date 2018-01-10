Мединский рассказал о музыкальном наследии певца Ведерникова

Москва, 10 января. Советский и российский оперный певец, народный артист СССР Александр Ведерников, который скончался 9 января на 91-м году жизни, по праву считался легендой Большого театра и оставил значительный пласт музыкального наследия, а также воспитал множество выдающихся музыкантов.

Таким мнением поделился министр культуры России Владимир Мединский.

«Александр Филиппович служил сцене долго и беззаветно, оставил после себя целый пласт музыкального наследия, воспитал плеяду выдающихся учеников. Его уход из жизни — огромная потеря для отечественного и мирового исполнительского искусства», — цитирует Мединского ТАСС.

Глава министерства культуры отметил, что Ведерников обладал редкими вокальными данными и удивительным актерским темпераментом. Говоря о творчестве оперного певца, Мединский подчеркнул, что работу Ведерникова всегда отличали широкий репертуар и жанровое разнообразие.

Напомним, о том, что не стало Александра Ведерникова, стало известно во вторник. Артист скончался в Москве, ему было девяносто лет.