Госдеп одобрил поставку Японии ракет-перехватчиков для системы ПРО

Вашингтон, 10 января. Госдепартамент США одобрил продажу Японии ракет-перехватчиков для системы ПРО на сумму 133,3 миллиона долларов, заявили источники в агентстве по оборонному сотрудничеству и безопасности при Пентагоне.

Госдепартамент США одобрил поставку Японии ракет-перехватчиков Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA, а также пусковых установок к ним Mk-29. Кроме того, Вашингтон обязался организовать логическую и техническую поддержку. Подчеркивается, что общая сумма контракта достигает 133,3 миллиона долларов.

«Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности важного союзника, который был и продолжает оставаться силой для политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — рассказали в агентстве по оборонному сотрудничеству и безопасности при Пентагоне.

Однако подчеркивается, что одобрение Госдепартаментом США этих поставок не означает факта заключения сделки.