В России оценили перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона по Афганистану

Москва, 10 января. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя сообщил, что российская и американская стороны могут налаживать сотрудничество по Афганистану. Об этом он заявил по результатам консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации в Кабуле.

Российский постпред прокомментировал заявление советника американского лидера по национальной безопасности Герберта Макмастера.

Небензя согласился со многими пунктами, о которых говорил Макмастер, передает РИА Новости.

«Он (Макмастер — Прим.ред.) упомянул необходимость российско-американского сотрудничества по Афганистану — это обычный вопрос, в котором мы можем налаживать сотрудничество», — подчеркнул Небензя.

Напомним, ранее специальный представитель президента РФ, директор второго департамента Азии дипломатического ведомства России Замир Кабулов заявил, что Москва готова к взаимодействию с США по стабилизации ситуации в Афганистане.