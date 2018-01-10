Америка играет с огнем: эксперт оценил постоянную стратегию «сдерживания России»

Председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Соединенных Штатов республиканец Мэк Торнберри обсудил с главой объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе Кертисом Скапарротти идею «сдерживания» Российской Федерации в Европе на постоянной основе, говорится на официальном сайте комитета. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что Торнберри провел встречу со Скапарротти в понедельник, 8 января.

Кроме того, влиятельный законодатель «выразил поддержку инициативе администрации США о предоставлении Украине летального оружия».

«Также обсуждалась поддержка инициативы по сдерживанию в Европе, направленная на реструктуризацию сил и ресурсов США для противодействия российской агрессии», — говорится в сообщении.

Стратегия США

Политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН постоянную стратегию сдерживания России.

«Американские стратеги запугивают Россией избирателей давно и с успехом, пытаясь добыть из бюджета дополнительные расходы. Несмотря на свои многолетние обещания не использовать ту же НАТО против России, США давно забыли про свои же гарантии. Америка играет с огнем у российских границ. Многие трезвомыслящие политики и эксперты в США предупреждали, что Россия не допустит проникновения в зону наших прямых интересов — на Украину. Но именно на военное проникновение на Украину американцами теперь делается ставка. Пока осторожная, но аппетит приходит во время еды», — пояснил эксперт.

По словам эксперта, американское военно-политическое лобби рассчитывает, что градус напряжения у российских границ, которые они в США называют «сдерживание», станет фактором влияния на исход президентских выборов в России. Не в плане результата, а в плане раскладов, атмосферы этих выборов.