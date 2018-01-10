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Америка играет с огнем: эксперт оценил постоянную стратегию «сдерживания России»
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    Америка играет с огнем: эксперт оценил постоянную стратегию «сдерживания России»

    9:53  10 Января 2018
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    «США играют с огнем»: эксперт о постоянной стратегии «сдерживания России»

    Председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Соединенных Штатов республиканец Мэк Торнберри обсудил с главой объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе Кертисом Скапарротти идею «сдерживания» Российской Федерации в Европе на постоянной основе, говорится на официальном сайте комитета. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Сообщается, что Торнберри провел встречу со Скапарротти в понедельник, 8 января.

    «США играют с огнем»: эксперт о постоянной стратегии «сдерживания России»

    Кроме того, влиятельный законодатель «выразил поддержку инициативе администрации США о предоставлении Украине летального оружия».

    «Также обсуждалась поддержка инициативы по сдерживанию в Европе, направленная на реструктуризацию сил и ресурсов США для противодействия российской агрессии», — говорится в сообщении.

    Стратегия США

    Политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН постоянную стратегию сдерживания России.

    «Американские стратеги запугивают Россией избирателей давно и с успехом, пытаясь добыть из бюджета дополнительные расходы. Несмотря на свои многолетние обещания не использовать ту же НАТО против России, США давно забыли про свои же гарантии. Америка играет с огнем у российских границ. Многие трезвомыслящие политики и эксперты в США предупреждали, что Россия не допустит проникновения в зону наших прямых интересов — на Украину. Но именно на военное проникновение на Украину американцами теперь делается ставка. Пока осторожная, но аппетит приходит во время еды», — пояснил эксперт.

    «США играют с огнем»: эксперт о постоянной стратегии «сдерживания России»

    По словам эксперта, американское военно-политическое лобби рассчитывает, что градус напряжения у российских границ, которые они в США называют «сдерживание», станет фактором влияния на исход президентских выборов в России. Не в плане результата, а в плане раскладов, атмосферы этих выборов.

    «Все настолько прозрачно. Тем не менее поводов для серьезного беспокойства нет. Украинская армия ни с какой помощью не может выполнить возложенные на нее обязательства. Помощь в виде периодических заходов эсминцев американского флота в Черное море никак не поможет украинскому флоту. «Гетман Сагайдачный» стоит на приколе в одесском порту, не может даже отремонтироваться. Вся его ремонтная база была в Крыму. Украинцы просят у американцев дать старые образцы кораблей, но те соглашаются, только если Украина будет оплачивать сама ремонт, который может производиться только в США. В общем, не получится мощной сдерживающей силы. Получится только информационный шум, краткосрочный эффект, на который они и рассчитывают», — резюмировал Игорь Рябов.

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #сша #украина
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