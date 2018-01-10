Непогода стала причиной отключения электричества у 12 тыс. жителей Дагестана

Махачкала, 10 января. Неблагоприятные погодные условия стали причиной отключения электроэнергии у 12 тысяч жителей Дагестана.

Как сообщает «Газета.ru», массовые аварийные отключения начались в регионе накануне поздно вечером. Снегопад и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду стали причинами аварийных отключений в распределительных сетях 6-10 кВ.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей — около 12 тысяч человек. Мощность отключенных потребителей — 8,0 МВт. Температура наружного воздуха составляет 0С», — говорится в сообщении САЦ федерального Минэнерго.

Добавим, что в работах по устранению последствий аварий задействованы около 70 человек и более 25 единиц спецтехники.

