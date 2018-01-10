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Скотч не помог: доказательства британца о непричастности США к атаке дронов на базу РФ в Сирии провалились
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    Скотч не помог: доказательства британца о непричастности США к атаке дронов на базу РФ в Сирии провалились

    8:54  10 Января 2018  /обновлено: 8:54  10 Января 2018
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    Скотч не помог: доказательства британца о непричастности США к атаке дронов на базу РФ в Сирии провалились

    Москва, 10 января. Аргументы британского журналиста Оуэна Мэтьюса по поводу скотча провалились: британец не смог доказать непричастность США к атаке дронов на базу РФ в Сирии «Хмеймим» в эфире российского телевидения.

    Попытка боевиков атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» ночью 6 января с помощью беспилотников стала главной темой первого в году выпуска программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

    Заявление Минобороны РФ о том, что технологии, использованные боевиками при попытке атаки российской базы, могли быть получены террористами только от страны, обладающей высокими технологиями, прокомментировал член президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Лосев. Он сообщил, что принцип работы запущенных дронов напоминает разработку США CARACaS, которая объединяет беспилотники «в единую боевую стаю».

    «У арабов такой технологии не может быть», — подчеркнул Лосев.

    Скотч не помог: доказательства британца о непричастности США к атаке дронов на базу РФ в Сирии провалились

    Он напомнил, что огромную стаю дронов, начиненных взрывчаткой, остановить практически невозможно.

    «Сейчас мы видели сигнал стартового пистолета к новой гонке. Потому что применение автоматизированных и робототехнических систем – это третья революция в войне после пороха и ядерного оружия», — добавил Лосев.

    Среди приглашенных экспертов в студии также находился обозреватель британского журнала Newsweek Оуэн Мэтьюс, который попытался доказать непричастность США к запуску дронов. Он заявил, что внешний вид беспилотников не похож на высокотехнологичную разработку.

    «Я видел фанеру, скотч, крылья из чего-то, похожего на пластмассу, какие-то провода, прикрученный бензиновый двигатель и пропеллер. Вы хотите сказать, что это технология, вырабатываемая США для Марса?» — сказал он.

    Оуэн Мэтьюс

    В свою очередь Лосев напомнил, что, как предполагается, атака дронов была организована террористической группировкой «Ахрар аш-Шам», которую Вашингтон экстремистской не считает и пытается привлечь к переговорам по Сирии. Кроме того, он напомнил британцу, что технологии – это не сами дроны, а управление ими.

    «Не надо путать то, что летит, и то, как это управляется», — отметил Лосев.

    Напомним, в ночь с 5 на 6 января боевики предприняли попытку атаковать российские базы в Тартусе и в Латакии с помощью боевых беспилотников. Однако все воздушные цели были выявлены средствами ПВО. Как писала «Газета.ру», в Минобороне РФ сообщили, что было обезврежено 13 дронов.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #сирия #хмеймим #дроны
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