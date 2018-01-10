СМИ рассказали, кто из известных россиян получил гражданство Мальты

Валлетта, 10 января. Более половины лиц, получивших гражданство Мальты в 2016 году, имеют типичные российские имена и фамилии.

Как пишет MaltaToday, среди них есть генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, владелец платформы по аренде и продаже яхт Yacht Harbour Дмитрий Семенихин. Также гражданами Мальты признаны управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей, президент промышленной группы «ИСТ» Александр Несис и другие.

Согласно данным СМИ, из двух тысяч имен людей, получивших мальтийские паспорта в 2016 году, половина типична для России и Восточной Европы.

Напомним, согласно программе, принятой в 2013 году, чтобы стать гражданином Мальты нужно внести взнос в размере 650 тысяч евро, инвестировать не менее 350 тысяч евро в недвижимость и не менее 150 тысяч евро — в облигации.