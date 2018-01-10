Россияне потратили почти триллион рублей в новогодние каникулы

Москва, 10 января. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в период новогодних каникул — с 1 по 8 января — россияне потратили около 920 млрд рублей на подарки, развлечения и различные покупки. При этом наиболее популярными товарами в этот период стали дорогие подарки — бытовая техника и электроника, а также ювелирные украшения и одержда.

Как отмечают в АКИТ, сумма новогодних трат жителей России выросла на 7% с прошлого января, когда она достигла 860 млрд рублей. Кроме того, значительно вырос объем покупок в Интернете, где покупали высокотехнологичные товары — смартфоны, умные часы, наушники, а также мебель. Покупки онлайн сделали в новогодние праздники около 7 млн человек.

Президент АКИТ отметил в беседе с RT, что на популярность онлайн-покупок в новогодние каникулы оказала влияние плохая погода в крупнейших мегаполисах России.

Ранее Ura.ru сообщало, что в России январь традиционно оказывается связан с повышенным уровнем смертности — в начале года в РФ умирает в среднем на 18 тысяч человек больше, чем в другие месяцы.