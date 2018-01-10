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Украина
Стало известно, когда на Украине смогут легализовать игорный бизнес
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    Стало известно, когда на Украине смогут легализовать игорный бизнес

    8:35  10 Января 2018  /обновлено: 8:35  10 Января 2018
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    Стало известно, когда на Украине смогут легализовать игорный бизнес

    Киев, 10 января. Находящийся сегодня на Украине на нелегальном положении игорный бизнес может стать легальным в самой ближайшей перспективе.

    Как сообщает RT, попытки вывести из-под законодательного запрета казино не раз предпринимали украинские политики. К слову, бывший глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили даже предлагал создать под Одессой аналог Лас-Вегаса.

    Кроме прочего, легализовать игорный бизнес рекомендуют киевским властям и в Международном валютном фонде, эксперты которого видят в азартных играх хорошую возможность для заработка.

    Под столь внушительным давлением решение о легализации казино на Украине может быть принято в самом обозримом будущем – в течение года-другого, — рассказали RT в Минфине Украины.

    Впрочем, как считают эксперты, вывод игорных заведений из «тени» не приведет к желаемому результату.

    «Легализовать игорные заведения по требованию МВФ было бы разумно, но я не уверен, что украинские власти пойдут на этот шаг. Они хотят открывать не элитные казино, как это делают во всём мире, а массовые заведения», — пояснил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

    Добавим, что сегодня на Украине нелегально работает порядка семи тысяч подпольных казино и ежегодно открывается около 1-1,5 тысячи новых.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #украина #мвф #казино
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