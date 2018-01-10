Стало известно, когда на Украине смогут легализовать игорный бизнес

Киев, 10 января. Находящийся сегодня на Украине на нелегальном положении игорный бизнес может стать легальным в самой ближайшей перспективе.

Как сообщает RT, попытки вывести из-под законодательного запрета казино не раз предпринимали украинские политики. К слову, бывший глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили даже предлагал создать под Одессой аналог Лас-Вегаса.

Кроме прочего, легализовать игорный бизнес рекомендуют киевским властям и в Международном валютном фонде, эксперты которого видят в азартных играх хорошую возможность для заработка.

Под столь внушительным давлением решение о легализации казино на Украине может быть принято в самом обозримом будущем – в течение года-другого, — рассказали RT в Минфине Украины.

Впрочем, как считают эксперты, вывод игорных заведений из «тени» не приведет к желаемому результату.

«Легализовать игорные заведения по требованию МВФ было бы разумно, но я не уверен, что украинские власти пойдут на этот шаг. Они хотят открывать не элитные казино, как это делают во всём мире, а массовые заведения», — пояснил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Добавим, что сегодня на Украине нелегально работает порядка семи тысяч подпольных казино и ежегодно открывается около 1-1,5 тысячи новых.

