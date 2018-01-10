В Киеве призвали ударить «флотом дронов» по российским военным базам

Киев, 10 января. Главный редактор популярного новостного портала «Цензор. Нет» Юрий Бутусов, тесно связанный с военными кругами Украины, призвал обрушить удары с воздуха по военным базам российских войск. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. Он предложил повторить успех террористов в атаке дронами на авиабазу Хмеймим.

Бутусов отметил, что «российские военные базы в Донбассе открыты для ударов с воздуха». По его словам, надо планировать операции, «чтобы отомстить РФ». По его оценке, нужно начать «массированное насыщение войск дронами».

Бутусов напомнил, что на Украине есть конструкторские бюро и производственные мощности, которые могут снабдить армию флотом беспилотников. По его данным, сейчас не менее 11 украинских предприятий разрабатывают и производят беспилотники. Девять из них производят дроны военного назначения.

Ранее URA.ru писало, что США продали Украине нелетающие беспилотники.