Автоэксперт назвал основную опасность прогрева двигателя без движения зимой

Вашингтон, 10 января. Автомобильный специалист Джейсон Фенске на своем YouTube-канале Engineering Explained объяснил, почему владельцам машин не нужно прогревать транспортное средство в зимний период.

Большинство автомобилей оборудованы инжекторной системой подачи бензина, которая помогает безопасно разогреть мотор благодаря медленной езде. При этом инжекторная система без помех может справиться с низкими температурами, отметил эксперт.

Именно этим она и отличается от карбюраторов. Многие думают, что автомобилю зимой необходимо сначала постоять с включенным двигателем, что не соответствует действительности.

Помимо этого, во время движения мотор прогревается сильнее, чем стандартный разогрев.

Эксперт убежден, что основная опасность прогрева двигателя без движения заключается в том, что бензин может просочиться в машинное масло, что негативно отразится на работе двигателя, а также поспособствует его быстрому износу.