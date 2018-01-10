Резко «выросший» на МКС японский астронавт извинился за фейковую новость

Москва, 10 января. Японский астронавт Норисигэ Канаи, который накануне объявил, что за время пребывания на МКС вырос на 9 см, признал, что неправильно провел измерения.

Об этом астронавт написал в своем аккаунте в Twitter, извинившись за фейковую новость. Как оказалось, о возможной ошибке в измерениях японцу указал командир экспедиции — российский космонавт Антон Шкаплеров.

Напомним, что во вторник Канаи написал, что его рост во время пребывания в космосе увечился на 9 сантиметров. Специалисты, которым известны факты увеличения роста космонавтов в условиях невесомости на 1–2 см, сразу засомневались в столь стремительном росте японского астронавта.

После проведения еще одного измерения Норисигэ Канаи опроверг ранее размещенную информацию, написав, что стал выше всего на 2 см, а также извинился перед читателями за дезинформацию.