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Алиса руки-ножницы: в Сети отреагировали на угрозы Аршавиной отрезать пальцы девушке
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    Алиса руки-ножницы: в Сети отреагировали на угрозы Аршавиной отрезать пальцы девушке

    8:54  10 Января 2018  /обновлено: 8:54  10 Января 2018
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    Алиса руки-ножницы: в Сети отреагировали на угрозы Аршавиной отрезать пальцы девушке

    Москва, 10 января. Жена экс-капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина оказалась в центре нового скандала. Казахстанская модель Ольга Семенова обвинила супругу полузащитника «Кайрата» в угрозах причинить вред здоровью из-за появившегося в Сети ролика, на котором запечатлены объятия модели и футболиста.

    Как рассказала девушка, через несколько часов после появления видео на связь с ней вышла супруга хавбека.

    «В конце декабря в Сети появилось видео. Не знаю, кто его опубликовал, но спустя несколько минут Алиса написала мне сообщение с требованием разъяснить происходящее на записи», — рассказала модель.

    Девушка объяснила Казьминой, что между ней и футболистом ничего нет, а объятия были дружеские, передает RT.

    Впрочем, объяснения не подействовали на супругу Аршавина, которая «представилась сотрудником ФСБ и пообещала подкинуть девушке наркотики».

    Алиса руки-ножницы: в Сети отреагировали на угрозы Аршавиной отрезать пальцы девушке

    «Она написала: «Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы», — вспоминает Семенова.

    Модель отметила, что говорила с женщиной вежливо, но та не переставала угрожать.

    Пользователи Сети активно обсуждают произошедшее. В большинстве случаев новость позабавила пользователей, которые написали: «Кровавая ФСБшница. Андрюха в руках органов» или «Алиса руки-ножницы».

    Другие так устали от сообщений про скандальную супругу Аршавина, что пишут: «Мы не настолько фанаты «Кайрата». 

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», накануне Казьмину сняли с рейса «Аэрофлота» после скандала с подгузником и няней.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #аршавин #скандал #кайрат #казьмина
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