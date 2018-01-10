Алиса руки-ножницы: в Сети отреагировали на угрозы Аршавиной отрезать пальцы девушке

Москва, 10 января. Жена экс-капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина оказалась в центре нового скандала. Казахстанская модель Ольга Семенова обвинила супругу полузащитника «Кайрата» в угрозах причинить вред здоровью из-за появившегося в Сети ролика, на котором запечатлены объятия модели и футболиста.

Как рассказала девушка, через несколько часов после появления видео на связь с ней вышла супруга хавбека.

«В конце декабря в Сети появилось видео. Не знаю, кто его опубликовал, но спустя несколько минут Алиса написала мне сообщение с требованием разъяснить происходящее на записи», — рассказала модель.

Девушка объяснила Казьминой, что между ней и футболистом ничего нет, а объятия были дружеские, передает RT.

Впрочем, объяснения не подействовали на супругу Аршавина, которая «представилась сотрудником ФСБ и пообещала подкинуть девушке наркотики».

«Она написала: «Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы», — вспоминает Семенова.

Модель отметила, что говорила с женщиной вежливо, но та не переставала угрожать.

Пользователи Сети активно обсуждают произошедшее. В большинстве случаев новость позабавила пользователей, которые написали: «Кровавая ФСБшница. Андрюха в руках органов» или «Алиса руки-ножницы».

Другие так устали от сообщений про скандальную супругу Аршавина, что пишут: «Мы не настолько фанаты «Кайрата».

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», накануне Казьмину сняли с рейса «Аэрофлота» после скандала с подгузником и няней.