США огласят решение по санкциям против Ирана 12 января

Вашингтон, 10 января. США намерены в пятницу 12 января огласить решение о том, будет ли продлен режим снятия санкций с Ирана в рамках «ядерной сделки». Об этом заявил журналистам заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин.

Голдстин отметил, что глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон намерен в течение недели встретиться с президентом США Дональдом Трампом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. После этого будет оглашено решение о возможности продления режима снятия с Ирана санкций в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.