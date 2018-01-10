Посольство России предостерегло США от вмешательства в выборы президента РФ

Вашингтон, 10 января. Посольство РФ в США предостерегло Вашингтон от попыток вмешаться в выборы президента России. Соответствующее заявление было опубликовано на странице дипломатической миссии в социальной сети.

«Хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», — говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что регистрация кандидатов в президенты РФ происходит в соответствии с законодательством, и обвинения Вашингтона в том, что отказ ЦИК регистрировать некоторых кандидатов имеет политическую подоплеку, не обоснованы.

В посольстве также выразили надежду, что американские власти не станут препятствовать российским гражданам, проживающим на территории РФ, в реализации их избирательного права, пишет «Газета.ру».

Напомним, ранее в Госдепартаменте США «выразили обеспокоенность» в связи с отказом ЦИК допустить к выборам некоторых кандидатов. В частности, речь шла о блогере Алексее Навальном, который не может быть допущен к выборам в связи с наличием судимости.