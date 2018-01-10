Похитивший девятилетнюю девочку педофил из Иркутска стал фигурантом двух уголовных дел 

Иркутск, 10 января. Следователи возбудили против 39-летнего жителя Иркутска сразу два дела после похищения им девятилетней школьницы. Пьяный мужчина насильно усадил девочку в свой автомобиль и увез в безлюдное место, где был задержан сотрудниками Росгвардии.

Против мужчины возбуждены дела по статьям «Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, не связанное с его похищением» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Накануне вечером прохожий заметил, как мужчина силой посадил девочку к себе в машину, и сразу же сообщил об этом в полицию. В Иркутске был введен план «Перехват», автомобиль подозреваемого обнаружили припаркованным на проселочной дороге за микрорайоном Березовый.