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Политика
В США рассказали, будут ли признавать подконтрольную оппозиции часть Сирии
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    В США рассказали, будут ли признавать подконтрольную оппозиции часть Сирии

    8:09  10 Января 2018  /обновлено: 8:09  10 Января 2018
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    В США рассказали, будут ли признавать подконтрольную оппозиции часть Сирии

    Вашингтон, 10 января. США не намерены идти на дипломатическое признание той части Сирии, которая находится восточнее реки Евфрат и контролируется силами оппозиции.

    Об этом рассказал заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин.

    Журналисты попросили политика прокомментировать информацию ближневосточных СМИ, которые сообщили, что США делают шаги к дипломатическому признанию части Сирии восточнее Евфрата. Как отметил Голдстин, эта территория находится под контролем отрядов оппозиционных «Сил демократической Сирии», с которыми США активно взаимодействуют.

    Как пишут американские СМИ, заместитель госсекретаря также добавил, что Вашингтон поддерживает  территориальную целостность Сирии, единую демократическую Сирийскую Арабскую Республику, в которой защищены права всех групп населения. Голдстин ответил на вопрос, планируют ли США пойти на дипломатическое признание какой бы то ни было территории САР. Он подчеркнул, что все сирийские стороны должны работать в манере, соответствующей «задаче продвижения вперед политического процесса, ведомого ООН».

    Как ранее писала Газета.ru, в Совфеде обвинили США в поставке боевикам в Сирии беспилотников. 

    В США рассказали, будут ли признавать подконтрольную оппозиции часть Сирии

    Автор: Алия Садыкова
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    #сша #сирия
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