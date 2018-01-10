Москва рассчитывает, что допрос Трампа поможет развитию диалога России и США

Москва, 10 января. Стремление спецпрокурора Роберта Мюллера допросить президента США Дональда Трампа может положить конец надуманному разбирательству по «российскому досье» и положительно сказаться на развитии диалога между странами. Об этом газете «Известия» сообщил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор отметил, что главе Белого дома пора покончить с «надуманными разбирательствами», и подчеркнул, что речь идет о продолжении внутриполитической борьбы в США, которая не имеет никакого отношения к России.

«Никаких тайных связей между Трампом и РФ никогда не было и нет. Если он сможет доказать отсутствие надуманных прессой контактов, то это положительно скажется на развитии диалога между нашими странами», — заявил Косачев.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в Белом доме отказались комментировать сообщения о возможном допросе Дональда Трамп по «российскому досье». В то же время представитель президента США Сара Сандерс заявила, что администрация намерена продолжать сотрудничество с спецпрокурором Робертом Мюллером.