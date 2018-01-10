Правила господдержки для семей с детьми утвердил кабмин РФ

Москва, 10 января. Правила выдачи субсидий на возмещение недополученных доходов по ипотеке семьям с двумя и тремя детьми утвердило российское правительство.

Как сообщает «Вечерняя Москва», соответствующий документ был опубликован на официальном сайте кабмина РФ в среду 10 января. Ожидается, что принятые меры позволят выдать данным категориям россиянам до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.

Как следует из документа, субсидироваться будут ставки по ипотечным кредитам до уровня 6% на срок в течение трех или пяти лет в период до конца 2022 года при рождении у заемщиков второго или третьего ребенка.

Добавим, что данные условия будут действовать при покупке жилья на первичном рынке.