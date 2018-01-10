Сирия: Дамаск возложил на «Ан-Нусру» ответственность за нападение на «Хмеймим»

Дамаск, 10 января. По данным министерства обороны РФ и силовых структур в Дамаске, запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»1 стоит за нападением на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим». Как считают сирийские военные, «Ан-Нусра» будет использовать любые методы для того, чтобы сорвать наступление на позиции группировки в провинции Идлиб.

«Джебхат ан-Нусра» в настоящее время полностью контролирует Идлиб. Другие бандформирования, будь то «Сирийская свободная армия», «Фейлак ар-Рахман» или еще какие-то, все они подчиняются «Джебхат ан-Нусре», — заявил «Известиям» сирийский генерал Самир Сулейман.

Как отметили в сирийском парламенте, в настоящее время террористы в ходе наступления правительственных войск непрерывно теряют подконтрольную территорию, поэтому используют любой шанс для нанесения атак в тылу правительственных войск. Беспилотники, с помощью которых была произведена атака на самолеты ВКС РФ на «Хмеймиме», были, скорее всего, получены от США, считают в Дамаске.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что в ходе нападения заминированных беспилотников на базу ВКС РФ российским силам удалось перехватить шесть из них, остальные были уничтожены зенитно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».

1 Организация запрещена на территории РФ.