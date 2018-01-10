У побережья Гондураса произошло мощное землетрясение

Тегусигальпа, 10 января. Землетрясение магнитудой 7,6 балла произошло у побережья Гондураса.

Как сообщает Геологическая служба США, толчки были зафиксированы в 02:51 по времени UTC (5:51 мск).

Эпицентр подземных толчков находился в 201 километре к северо-востоку от населенного пункта Барра-Патука. Очаг колебаний земной коры зафиксирован на глубине 33 километра.

M 7.6 - 44km E of Great Swan Island, Honduras. EQ summary and tsunami advisories here: https://t.co/HF2vAw1T7h pic.twitter.com/1IebcViW4J — USGS (@USGS) January 10, 2018

На данный момент данных о жертвах, пострадавших и разрушениях нет. Как добавили ученые, существует угроза цунами.