Базаревич ждет решения суда по делу о задолженности «Трабзонспора»

Москва, 10 января. Известные российские специалисты Сергей Базаревич и Дмитрий Шакулин обратились в суд при Международной федерации баскетбола из-за непогашенного перед ними долга по заработной плате.

По словам официального представителя тренеров Обрада Фимича, специалисты надеются через суд взыскать с турецкого клуба «Трабзонспор» задолженности по заработной плате.

Как отметил агент тренеров, турецкий клуб до этого момента не расплатился со специалистами, пишут «Известия».

«Мы не смогли решить вопрос мирным путем, поэтому пришлось обратиться в суд. «Трабзонспор» отказывается заплатить примерно 30% средств, причитающихся Базаревичу и Шакулину согласно подписанному ими соглашению», — подчеркнул представитель.

Вердикт BAT ожидается в ближайшее время, добавил Фимич.

Отмечается, что в случае успеха, «Трабзонспор» будет должен погасить все имеющиеся перед ними задолженности.

Напомним, в минувшем сезоне Базаревич возглавлял турецкий клуб из Трабзона, а Дмитрий Шакулин работал его помощником.