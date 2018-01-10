18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на пермской трассе
Спорт
Базаревич ждет решения суда по делу о задолженности «Трабзонспора»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Базаревич ждет решения суда по делу о задолженности «Трабзонспора»

    8:12  10 Января 2018  /обновлено: 8:12  10 Января 2018
    46

    Базаревич ждет решения суда по делу о задолженности «Трабзонспора»

    Москва, 10 января. Известные российские специалисты Сергей Базаревич и Дмитрий Шакулин обратились в суд при Международной федерации баскетбола из-за непогашенного перед ними долга по заработной плате.

    По словам официального представителя тренеров Обрада Фимича, специалисты надеются через суд взыскать с турецкого клуба «Трабзонспор» задолженности по заработной плате.

    Как отметил агент тренеров, турецкий клуб до этого момента не расплатился со специалистами, пишут «Известия»

    «Мы не смогли решить вопрос мирным путем, поэтому пришлось обратиться в суд. «Трабзонспор» отказывается заплатить примерно 30% средств, причитающихся Базаревичу и Шакулину согласно подписанному ими соглашению», — подчеркнул представитель.

    Вердикт BAT ожидается в ближайшее время, добавил Фимич.

    Базаревич ждет решения суда по делу о задолженности «Трабзонспора»

    Отмечается, что в случае успеха, «Трабзонспор» будет должен погасить все имеющиеся перед ними задолженности.

    Напомним, в минувшем сезоне Базаревич возглавлял турецкий клуб из Трабзона, а Дмитрий Шакулин работал его помощником.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #базаревич #трабзонспор
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Правила господдержки для семей с детьми утвердил кабмин РФ

      7:56 10 Января 2018 211
      Читать
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 10 января 06.00: «Нусра» теряет районы Идлиба и Хамы, САА штурмует город Абу Духур
      5:19
      Сегодня

      Лицемерием назвали в посольстве РФ «беспокойство» США в связи с выборами-2018
      0:09
      Сегодня

      Россия поднимет вопрос о гуманитарной ситуации в Ракке в Совбезе ООН
      18:16
      Вчера

      МИД РФ назвал «откровенным глумлением» закон Латвии об участниках Второй мировой войны
      16:53
      Вчера

      Минобороны РФ отреагировало на заявление США по атаке дронов в Сирии

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 5571

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6057

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11124

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10985

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      12132
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Новый дивизион С-400 под Севастополем возьмет под контроль границу с Украиной

      Новый дивизион С-400 под Севастополем возьмет под контроль границу с Украиной

      5:51   10 Января 2018
      665
      Сирия: Минобороны РФ рассказало, откуда выпустили атаковавшие «Хмеймим» дроны

      Сирия: Минобороны РФ рассказало, откуда выпустили атаковавшие «Хмеймим» дроны

      4:07   10 Января 2018
      1860
      В Минобороны рассказали о странных маневрах самолета-разведчика США при атаке на объекты РФ в Сирии

      В Минобороны рассказали о странных маневрах самолета-разведчика США при атаке на объекты РФ в Сирии

      16:55   9 Января 2018
      2940
      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      12:15   9 Января 2018
      23510