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В Якутии начался сбор подписей за выдвижение Путина на выборах-2018
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    В Якутии начался сбор подписей за выдвижение Путина на выборах-2018

    8:00  10 Января 2018
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    В Якутии начался сбор подписей за выдвижение Путина на выборах-2018

    Москва, 10 января. В Якутии начался сбор подписей за Владимира Путина в качестве кандидата в президенты на выборах.

    Четыре пункта для сбора подписей открыты в Якутске. Они находятся в аэропорту города, а также в торговых центрах «Айсберг», «Проспект» и «Туймаада».

    Кроме того, пункты открылись в улусных центрах Якутии: в Ленске, Нерюнги, Алдане, Покровске, Майе и Мирном, сообщает ИА YakutiaMedia. В пунктах работают волонтеры. Сбор подписей продлится до 31 января.

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент России Владимир Путин примет в них участие в качестве самовыдвиженца. Ему необходимо набрать 300 тысяч подписей граждан РФ.

    Сбор подписей за выдвижение Путина начался в России 5 января. В понедельник, как сообщало URA.RU, первый пункт заработал в Челябинске.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #якутия #выборы-2018
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