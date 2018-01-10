В Якутии начался сбор подписей за выдвижение Путина на выборах-2018

Москва, 10 января. В Якутии начался сбор подписей за Владимира Путина в качестве кандидата в президенты на выборах.

Четыре пункта для сбора подписей открыты в Якутске. Они находятся в аэропорту города, а также в торговых центрах «Айсберг», «Проспект» и «Туймаада».

Кроме того, пункты открылись в улусных центрах Якутии: в Ленске, Нерюнги, Алдане, Покровске, Майе и Мирном, сообщает ИА YakutiaMedia. В пунктах работают волонтеры. Сбор подписей продлится до 31 января.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент России Владимир Путин примет в них участие в качестве самовыдвиженца. Ему необходимо набрать 300 тысяч подписей граждан РФ.

Сбор подписей за выдвижение Путина начался в России 5 января. В понедельник, как сообщало URA.RU, первый пункт заработал в Челябинске.

Владимир Путин. Биография.