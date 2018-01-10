От ливней и схода оползней в Калифорнии погибли 13 человек

Вашингтон, 10 января. Жертвами оползней в Калифорнии стали 13 человек. Ранее американские СМИ сообщали о восьми погибших.

Оползни и наводнения вызвали ливневые дожди. Как передает ТАСС, в результате схода оползней были разрешены дома в городе Монтесито. Погибших обнаружили в ходе поисково-спасательной операции. Отмечается, что число жертв может возрасти.

По данным издания, спасатели не смогли оперативно добраться до пострадавших из-за закрытых автомагистралей, селевых потоков и поваленных деревьев на дорогах.

Напомним, сильные ливни начались в Калифорнии в понедельник. На данный момент известно о 25 пострадавших.

Как ранее писало URA.ru, в Китае оползень похоронил заживо более 140 человек.