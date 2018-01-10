Стало известно, в какие месяцы россиянам будут повышать выплаты

Москва, 10 января. В 2018 году пенсии в России будут поднимать четыре раза, повышения произойдут в январе, феврале, апреле и августе. Об этом сообщает iReactor.

По данным издания, с 1 января текущего года на 3,7% будет повышена страховая пенсия неработающим пенсионерам. С 1 февраля на 3,2% проиндексируют выплаты федеральным льготникам. С 1 апреля на 4,1% повысится социальная пенсия. А с 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам. При перерасчете будет учитываться повышение стоимости пенсионного бала и размер зарплаты в 2017 году.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в 2018 году среднегодовой размер страховой пенсии составит 14 075 рублей, социальной пенсии — 9 045 рублей.