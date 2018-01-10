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Стало известно, в какие месяцы россиянам будут повышать выплаты
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    Стало известно, в какие месяцы россиянам будут повышать выплаты

    7:35  10 Января 2018  /обновлено: 7:35  10 Января 2018
    892

    Стало известно, в какие месяцы россиянам будут повышать выплаты

    Москва, 10 января. В 2018 году пенсии в России будут поднимать четыре раза, повышения произойдут в январе, феврале, апреле и августе. Об этом сообщает iReactor.

    По данным издания, с 1 января текущего года на 3,7% будет повышена страховая пенсия неработающим пенсионерам. С 1 февраля на 3,2% проиндексируют выплаты федеральным льготникам. С 1 апреля на 4,1% повысится социальная пенсия. А с 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам. При перерасчете будет учитываться повышение стоимости пенсионного бала и размер зарплаты в 2017 году.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в 2018 году среднегодовой размер страховой пенсии составит 14 075 рублей, социальной пенсии — 9 045 рублей.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #пенсии #индексация #повышение
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