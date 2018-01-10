Командующий морпехов США сравнил возможную войну против КНДР с «Игрой престолов»

Вашингтон, 10 января. Война на Корейском полуострове будет «похожа на «Игру престолов», заявил командующий Корпуса морской пехоты США генерал Роберт Неллер во время выступления перед подчиненными — подразумевая, что война против Северной Кореи будет тяжелой и кровавой, и в первую очередь будут страдать простые люди в обеих странах.

Генерал подчеркнул, что уверен в победе США над силами Северной Кореи, поскольку «у США есть определенные возможности, которых нет у корейцев». При этом, как предупредил он морских пехотинцев в ходе выступления на неизвестной базе на Ближнем Востоке, «это будет эпично» и не стоит ожидать, что война будет простой, сообщает «Инфореактор».

«В районе Большого Сеула проживает около 30 миллионов человек. Когда я слышу, что мы должны прийти туда и «отхлестать» Ким Чен Ына — как вы это сделаете так, чтобы Сеул не попал под огонь сотен и сотен орудий?», — передает «Свободная пресса» слова командующего морской пехотой США.

Между тем в преддверии Олимпийских игр, как отмечает «Газета.ru», Северная и Южная Корея достаточно успешно наладили контакт без участия США: несмотря на фундаментальные разногласия, сторонам удалось договориться об участии демонстрационной команды КНДР в Олимпийских играх и сделать шаг к организации встреч разделенных межкорейской границей семей.