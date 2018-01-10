Глава Сахалина отправился вызволять людей из снежного плена вместе со спасателями

Южно-Сахалинск, 10 января. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отправился вызволять людей из снежного плена в Долинском районе вместе со спасателями.

Как сообщает «Deita.ru», фото и видео с мест спасательной операции глава региона публиковал в своем аккаунте в социальной сети Instagram, в подробностях расписывая все происходящее.

«Дорога на Взморье и Фирсово, вот так впереди снегоуборщик, и мы с начальником МЧС по Сахалинской области Ильиновым на трёхосном КАМАЗе пробиваемся к застрявшим на шоссе людям», — пишет губернатор.

«Добрались до первых застрявших машин за Фирсово забрали двух детей, двигаемся дальше, растаскивая машины», — продолжает Кожемяко.

«Отправили колонну машин на Долинск в сопровождении снегоуборочной техники, полиции и главы города, только что прибыли в Взморье, здесь пункт обогрева и скопление техники. Будут ждать полной очистки и подхода новых снегоуборочных машин, к девяти ориентировочно начнут движение на юг», — отчитывается о работе глава Сахалина.

Напомним, специалисты спасательного ведомства освободили из снежного плена в Сахалинской области колонну из 50 автомобилей, которые были блокированы мощным циклоном на нескольких участках дороги в окрестностях села Фирсово.

